Tres niños y un adulto murieron en un tiroteo en una escuela de EE.UU.: el joven atacante fue abatido

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un tiroteo en la Escuela Primaria Silver Rail de la ciudad de Bend, Oregón, EE. UU, causó la muerte de tres niños de 5, 8 y 11 años, además de un maestro. El presunto atacante, un joven de 16 años de edad, recibió un disparo mortal durante los hechos, terminando abatido poco tiempo después.

Ante ello, la Policía de Bend confirmó que trasladaron al menos a dos víctimas, un niño y una maestra con heridas críticas, al Centro Médico St. Charles. Según el medio, Associated Press, los agentes acudieron inicialmente alrededor de las 13:00 tras el aviso de un disparo contra un automóvil.

Intervención policial por tiroteo

Las autoridades hallaron que el agresor entró tras disparar a las cerraduras de la institución. Cabe mencionar que el director del FBI confirmó en redes sociales que se encuentran presentes para colaborar directamente con las fuerzas locales.

"Pondremos a su disposición todos los recursos que necesiten", dijo Kash Patel, director del FBI.

En el lugar se observaron vehículos policiales, ambulancias y un camión de bomberos para la atención correspondiente. De acuerdo con el Departamento de Educación de Oregón, y bajo los reportes de Associated Press, el colegio atiende a estudiantes desde jardín de infantes hasta quinto grado y tenía 459 alumnos matriculados el año pasado.

En este contexto, la Escuela Primaria Silver Rail fue puesta bajo confinamiento, no obstante, se ignora si el disparo que mató al sospechoso fue efectuado por un transeúnte o por la policía.

Tiroteo escolar en Oregón

Operativo de rescate y simulacros de hace dos meses

La Policía de Bend organizó un punto de reencuentro para las familias de los estudiantes afectados en la iglesia Journey Church, según precisó la cadena NBC News. Ante ello, la responsable de comunicaciones de la policía explicó las acciones inmediatas durante el operativo.

"En este momento estamos evacuando habitación por habitación a todas las personas que se encuentran en esa escuela. Esto es algo que jamás queremos que suceda en Bend. Es devastador", dijo Sheila Miller, responsable de comunicaciones de la policía.