Callao: Caída de techo en discoteca El Muelle deja 20 heridos durante concierto en vivo

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una parte del techo de la discoteca El Muelle se desprendió durante un concierto en el Callao y cayó sobre el escenario y la pista de baile. El incidente dejó dos personas heridas, entre ellas un integrante del Grupo Ilusión de Iquitos y una asistente del evento.

Desprendimiento ocurrió durante presentación musical

El hecho se registró cuando el Grupo Ilusión de Iquitos se encontraba realizando una presentación en la discoteca El Muelle. De acuerdo con información difundida por Buenos Días Perú, parte de la estructura superior cedió de manera repentina y provocó la caída de ladrillos y concreto dentro del establecimiento.

Los materiales terminaron sobre el escenario y parte de la pista de baile, donde se encontraban músicos y asistentes. La emergencia generó momentos de preocupación entre las personas presentes, mientras los afectados eran auxiliados luego de recibir el impacto de los elementos que se desprendieron del techo.

Entre los heridos se encuentra un integrante de la agrupación musical y una mujer que asistía al evento. Ambos recibieron atención médica preliminar luego del accidente. Hasta el momento, la información disponible no precisa mayores detalles sobre el estado de salud de las 20 personas afectadas.

Según América Noticias, asistentes al establecimiento señalaron que la caída de los materiales ocurrió de manera inesperada en la zona cercana al escenario. Tras el desprendimiento, parte de los escombros quedó esparcida en el interior del local, mientras el público buscaba ponerse a salvo.

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Municipalidad clausura discoteca e inicia investigaciones

Tras esta emergencia, la Municipalidad del Callao dispuso la clausura de la discoteca El Muelle, ubicada en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Angélica Gamarra. La medida fue adoptada luego de constatar los daños ocasionados por el desprendimiento de la estructura durante el espectáculo musical.

El cierre del establecimiento se mantendrá mientras las autoridades realizan las inspecciones técnicas de seguridad correspondientes. Estas evaluaciones permitirán revisar las condiciones de la infraestructura y determinar si el inmueble cumple con las medidas necesarias para recibir nuevamente a trabajadores y asistentes.

El local fue clausurado.

Las autoridades también iniciaron las diligencias para establecer las causas exactas del colapso del techo y determinar las responsabilidades que correspondan. Los peritos deberán evaluar el estado de la estructura y las condiciones en las que se encontraba el recinto al momento del incidente.

La emergencia ocurrió en un establecimiento donde se desarrollaba una actividad con presencia de público, por lo que la caída de ladrillos y concreto generó una situación de riesgo para quienes estaban dentro. La clausura de la discoteca El Muelle busca impedir nuevas actividades mientras continúan las evaluaciones.