Tragedia en Gaza: al menos 20 muertos y 60 desaparecidos por el derrumbe de un edificio bombardeado

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 20 personas murieron y alrededor de 60 están desaparecidas tras el derrumbe de un edificio residencial de seis plantas en Gaza, que había sido dañado por los ataques israelíes y acogía a desplazados.

Tragedia en Gaza tras bombardeo en edificio residencial

De acuerdo a información del hospital Al Shifa y el Ministerio de Sanidad gazatí, entre los fallecidos hay 8 niños. Además, 14 personas resultaron heridas y 10 sobrevivieron al derrumbe, que tuvo lugar en la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre.

El inmueble se encuentra localizado en la calle Al Sinaa, en el oeste de la ciudad de Gaza y era una especie de refugio para aquellas personas que eran desplazadas por las guerras. Según los equipos de rescate y autoridades locales, la estructura del recinto ya había sido comprometida por ataques israelíes.

Cabe mencionar que, el edificio había sido bombardeado en reiteradas ocasiones durante 2024 y 2025, aunque sus habitantes ya habían recibido advertencias acerca del peligro de un posible colapso. Aún así, varias familias permanecieron allí porque existe una escasez de viviendas y de lugares disponibles para alojar a los desplazados.

Hay que mencionar que, la construcción contaba con cuatro apartamentos en cada uno de sus seis pisos y que según pudo constatar la agencia EFE, tras el ataque de este inmueble solo quedaba la estructura, sin ventanas y con espacios cubiertos con plásticos y cartones utilizados por las familias para protegerse.

Los trabajos de búsqueda aún prevalecen, sin embargo, fuentes de la Defensa Civil de Gaza señalaron que no se han escuchado voces de posibles sobrevivientes durante las últimas horas.

A building collapsed in Gaza City on Wednesday, killing several members of displaced families living in the edifice that was damaged by strikes early in the war. Children and women were among the victims.



Emergency services and others rushed to the scene to rescue people from... pic.twitter.com/N2sAFEC7r4 — The Associated Press (@AP) September 16, 2026

Hamas acusa a Israel de bombardeo

Ante es hecho, Hamás ha señalado a Israel como principal responsable a través de un comunicado, el movimiento informó que la situación fue agravada por una aguda escasez de maquinaria para la remoción de escombros y de equipo de rescate.

En ese sentido, pidió acción internacional urgente para permitir que maquinaria pesada y equipo de la defensa civil ingresen a la Franja de Gaza. Además, también realizó un llamado a los mediadores, al gobierno estadounidense y a las organizaciones internacionales con la finalidad de levantar restricciones sobre el ingreso de equipo de rescate.

En síntesis, al menos 20 personas murieron y alrededor de 60 están desaparecidas tras el derrumbe de un edificio residencial de seis plantas en Gaza debido a los ataques de las fuerzas de Israel.