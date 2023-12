(VIDEO) Javier Milei: Captan a Cristina Fernández haciendo un gesto grosero previo a su entrada al Congreso

La ahora exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, llegó hasta el Congreso para la toma de mando de Javier Milei como presidente de Argentina. Sin embargo, un gesto grosero fue captado por los medios de comunicación.

La también expresidenta llegó al Parlamento de su nación vestida de rojo y saludando a la prensa y todos los presentes. Después de unos instantes, Cristina levantó su dedo e hizo una señal de 'fuck you0 (jód*te en español) a algunos ciudadanos que le gritaron en señal de protesta.

Cristina Kirchner hizo el gesto de "fuck you" al entrar al Congreso pic.twitter.com/kFbybwNR2r

Según las imágenes del canal TN, la líder de Unión por la Patria habría recibido insultos, por lo que al dar la espalda al público alzó la mano derecha y luego levantó el dedo medio.

Cabe mencionar que Fernández Kirchner fue una de las últimas políticas de la oposición en llegar al Congreso antes del comienzo de la ceremonia. Posteriormente, hizo su llegada el también exmandatario Alberto Fernández y fue recibido de una forma peculiar, alegando a que no iba a saludar a nadie y su presencia sería solo protocolar.

Otras personalidades que se encontraban en el Parlamento argentino fueron el expresidente brasileño Jair Bolsonaro junto a Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá y el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky.

Javier Milei asumió este domingo la presidencia de Argentina. En su primer discurso como jefe de Estado, el economista libertario ratificó el ajuste y el shock como tratamiento para sacar al país de su agónica crisis económica, pero prometió que "habrá una luz al final del túnel".

Tras la juramentación, el mandatario se dirigió a la multitud y realizó una cruda descripción de lo que consideró "la peor herencia de la historia" en materia económica. El jefe de Estado aseguró que "no hay plata", por lo que reiteró que la única alternativa es el ajuste.

"Hoy comienza una nueva era en Argentina (...) A ponerse de pie que vamos a salir adelante (...) Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste, y no hay alternativa al shock", expresó.