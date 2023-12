Milei ratifica "ajuste" y "shock", que llevarán a una estanflación pero promete: "Habrá una luz al final del túnel"

Javier Milei asumió este domingo la presidencia de Argentina. En su primer discurso como jefe de Estado, el economista libertario ratificó el ajuste y el shock como tratamiento para sacar al país de su agónica crisis económica, pero prometió que "habrá una luz al final del túnel".

Tras la juramentación, el mandatario se dirigió a la multitud y realizó una cruda descripción de lo que consideró "la peor herencia de la historia" en materia económica. El jefe de Estado aseguró que "no hay plata", por lo que reiteró que la única alternativa es el ajuste.

"Hoy comienza una nueva era en Argentina (...) A ponerse de pie que vamos a salir adelante (...) Lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste, y no hay alternativa al shock", expresó.