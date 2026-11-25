25/11/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un niño de cinco años denunció ser víctima de presuntos tocamientos indebidos dentro de un colegio de Lima norte, cuyo presunto responsable sería un escolar de 18 años. El caso motivó una protesta de padres de familia, quienes exigieron justicia y mayores medidas de seguridad para los estudiantes.

Investigan denuncia y detienen a estudiante señalado

Un menor de cinco años denunció presuntos tocamientos indebidos dentro de un colegio de Lima norte. El acusado es un escolar de 18 años del mismo plantel, quien fue detenido tras la intervención policial. El caso generó preocupación y reclamos entre los padres de familia.

Tras ello, el menor le contó a su madre lo sucedido y ella acudió al colegio para buscar al joven señalado, quien presuntamente intentaba retirarse. Mientras tanto, algunos docentes revisaron las cámaras de seguridad y encontraron imágenes que coincidían con el relato del niño.

La madre solicitó apoyo de la Policía Nacional del Perú para presentar la denuncia. Sin embargo, otros familiares cuestionaron que el niño habría sido trasladado en el mismo patrullero que el estudiante denunciado. Además, durante la intervención, el joven habría pedido disculpas y reconocido lo sucedido ante un efectivo policial.

Hasta el momento del desarrollo de esta nota, el estudiante permanecía detenido en una comisaría de Lima norte. La PNP y la Fiscalía continuaban con las diligencias, mientras se acercaba el vencimiento del plazo de 48 horas de detención en flagrancia, previsto para las 6 de la tarde.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Un escolar de 18 años fue detenido tras ser acusado de presuntos tocamientos indebidos a un menor de 5 años dentro de la I.E. José Abelardo Quiñones, en Los Olivos. Ante lo ocurrido, los padres de familia exigen justicia y que se esclarezcan los hechos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 25, 2026

Padres protestan y cuestionan medidas de seguridad

Tras conocerse la denuncia, padres de familia de inicial, primaria y secundaria se reunieron en los exteriores del colegio para exigir justicia y mayor protección para sus hijos. Con carteles en mano, pidieron que las autoridades investiguen el caso y adopten medidas de seguridad.

Durante la protesta, los manifestantes mostraron mensajes como "¡A los niños no se tocan!" y "No más al abuso infantil". También expresaron su preocupación por la seguridad de los escolares y reclamaron acciones para evitar nuevos casos dentro de las instituciones educativas.

Otro cuestionamiento estuvo dirigido a la presencia de un estudiante de 18 años en tercero de secundaria, quien compartía espacios con alumnos menores. Los padres también reclamaron que la dirección no emitiera un pronunciamiento ni brindara apoyo a la familia afectada.

Finalmente, los familiares solicitaron la intervención del Ministerio Público y la PNP para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Además, exigieron respuestas de las autoridades educativas y mayores medidas de seguridad para proteger a los estudiantes dentro del colegio.