27/11/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un presunto delincuente fue abatido y otro detenido por la Policía tras una persecución en San Martín de Porres. Según informó la PNP, cuatro sujetos se desplazaban en un vehículo reportado como robado. El fallecido portaba un arma de fuego, mientras que el detenido registra un amplio prontuario policial. Los otros dos ocupantes lograron escapar.

Policía detectó que el vehículo tenía una placa falsa

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaba labores de seguimiento a un vehículo blanco que circulaba por la zona de Santa Isabel, en Comas, cuando advirtió que la placa que portaba era falsa. Tras verificar la información, los agentes comprobaron que la unidad había sido reportada como robada el pasado 6 de febrero de 2026.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió hasta el límite de los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos, en la zona norte de Lima.

Persecución terminó con un delincuente abatido

El operativo culminó en la prolongación de Canta Callao con la avenida Virgen del Carmen, donde uno de los policías disparó contra uno de los neumáticos del vehículo para impedir que continuara avanzando.

Tras detenerse la unidad, sus cuatro ocupantes descendieron e intentaron escapar. Durante la intervención policial, uno de ellos fue abatido, otro terminó detenido, mientras que los dos restantes huyeron con rumbo desconocido.



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