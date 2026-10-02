PNP captura a 8 presuntos implicados en asesinato de colectivero en Los Olivos: cuatro venezolanos y un menor de edad

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un operativo ejecutado apenas 72 horas después del terrible crimen que conmocionó a Lima Norte, agentes especializados de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional lograron la captura de los presuntos autores materiales del asesinato de Pedro José Herrera Veloz.

Este trabajador del volante de 34 años de edad fue quemado vivo dentro de su miniván durante la madrugada del pasado 28 de septiembre, mientras descansaba en el conocido paradero Primera de Pro, ubicado en plena Panamericana Norte, en Los Olivos.

Las intervenciones policiales, desarrolladas de manera simultánea en las regiones de Lima e Ica, permitieron la rápida detención de un grupo de 8 sujetos directamente vinculados a la sanguinaria organización criminal responsable de sembrar zozobra.

Roles definidos en la ejecución

El minucioso rastreo de líneas telefónicas extorsivas, cuentas receptoras y el exhaustivo análisis del propio video del ataque fueron determinantes para identificar la participación exacta de cada individuo.

Caen los presuntos implicados en atentado.

Según la investigación oficial de la Dirincri, el ciudadano venezolano Eder José Monsalve Carlys fue el encargado logístico de conducir la camioneta que trasladó a los sicarios desde Barrios Altos hasta el concurrido distrito de Los Olivos.

Una vez en la escena del crimen, los ejecutores peruanos entraron en acción de forma coordinada: José Augusto Desa Castro (21), alias 'Bocha', rompió la luna del vehículo con una pesada piedra; inmediatamente, Christopher Joel La Rosa Cruz (18), alias 'Huevito', arrojó el envase con combustible y lo encendió; mientras que un menor de 17 años filmaba fríamente el fatídico atentado.

Asimismo, se logró detener a otros implicados del aparato financiero, como alias 'Yohnny', en cuyo celular se hallaron audios ordenando ocultar el vehículo.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | La Policía Nacional capturó a cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana que habrían cobrado 200 soles para asesinar y quemar a un colectivero en el interior de su unidad tras su negativa a pagar una extorsión de S/ 40 semanales. Para esta detención... pic.twitter.com/AsexNq27Ic — Exitosa Noticias (@exitosape) October 2, 2026

El terror como herramienta de extorsión

Este escabroso asesinato premeditado expone con crudeza la extrema brutalidad con la que operan las temibles mafias dedicadas sistemáticamente al cobro de cupos. Los atacantes no solo acabaron cruelmente con la vida del colectivero, sino que utilizaron el crudo registro audiovisual del crimen para difundirlo rápidamente en los grupos de WhatsApp de los demás conductores.

Acompañados amenazas, los sanguinarios extorsionadores buscaban enviar un mensaje de muerte definitivo a las diversas líneas de transporte público que se resisten valientemente a pagar las cuotas semanales impuestas y gestionadas a través de monederos digitales.

LIMA BAJO ATAQUE

🔥 El grupo Los Mexicanos, graba el preciso instante donde ataca e incendia violentamente a un colectivero dentro de su unidad de transporte en el paradero en Primera de Pro de Los Olivos. La víctima fue identificada como Pedro Vega, de nacionalidad venezolana. pic.twitter.com/2ddY8FBoXs — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) September 28, 2026

La exitosa desarticulación de esta peligrosa facción criminal representa un avance operativo crucial en la lucha frontal contra las redes de extorsión que actualmente asfixian al sector transporte en la capital.

No obstante, este doloroso episodio de violencia urbana subraya con fuerza la urgente necesidad de implementar medidas de seguridad integrales, garantizando que todos los transportistas puedan ejercer su labor diaria sin el temor constante a morir a manos del crimen organizado.