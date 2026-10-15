Interpol emite alerta roja contra 'Jolín', cabecilla de 'La Nueva Jauría' y lo busca en 196 países

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Interpol emitió una alerta roja contra Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín, sindicado como cabecilla de la organización criminal 'La Nueva Jauría'. Esta medida que rige desde el pasado 14 de septiembre se estableció a pedido de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

La Interpol está tras los pasos de alias 'Jolín'

Con esta deteminación se tiene como objetivo facilitar su localización, capturarlo y solicitar su detención provisional. Con esta alerta se permitirá que su búsqueda sea comunicada a efectivos policiales de los 196 países miembros de la organización internacional.

Cabe recordar que, las naciones que conforman Interpol podrán cooperar en el intercambio de información y las acciones destinadas a facilitar la captura de personas requeridas por la justicia como es el caso de Bazán Valderrama.

Estas solicitud internacional se produjo luego de que un juzagdo de penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad requiriera su captura, el vaezado delincuente cuenta con una sentencia por robo agravado.

Además de ello, el investigado figura desde septiembre en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior con un pago de hasta S/300 mil por información que permita ubicarlo y capturarlo, esto en medio de cuestionamientos por su ausencia en dicha nómina.

Según un informe de Panamericana Noticias, el general PNP José Antonio Zavala, jefe de la DIRNIC dio a conocer que la Policía Nacional del Perú cumplió con la documentación correspondiente para su búsqueda internacional.

"La Policía Nacional ha cumplido con hacer la documentación que nos corresponde. El tema de que ha sido inclúido en el Programa de Recompensas (del Ministerio Público) ya es un hecho. Al mismo tiempo también se ha solicitado a nivel internacional su captura para que los 196 países que conforman la Interpol pueda echar la búsqueda", dijo.

Habría recorrido países de Sudamérica

Cabe señalar que a lo largo de los últimos años, Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín', habría recorrido diversos países de Sudamérica como Brasil, Bolivia y Colombia, actualmente ya cuenta con una orden de captura internacional a pedido de Interpol Lima.

La información revisada por las autoridades habría permitido identificar en sus redes sociales sobre sus movimientos migratorios por lo que la hipótesis de que se encuentra fuera del territorio nacional cobraría mayor fuerza.

Es así que, la Interpol emitió una alerta roja contra Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín', quien es acusado de liderar la organización criminal 'La Nueva Jauría' y ahora es buscado en 196 países. Dicha medida rige desde el pasado 14 de septiembre a pedido de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.