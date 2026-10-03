Perú se ubica como la selección de Sudamérica con menos triunfos en los últimos 15 partidos

03/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota por 2-0 ante Canadá volvió a exponer el difícil momento que atraviesa la selección peruana de fútbol en la actualidad. El conjunto dirigido por Mano Menezes no logró encontrar respuestas futbolísticas en Montreal y sumó un nuevo tropiezo dentro de un proceso de reconstrucción que no consigue la regularidad deseada.

Más allá del resultado negativo, una contundente estadística sitúa al combinado nacional como la representación de Sudamérica con el peor registro de victorias en sus últimos 15 encuentros disputados, sumando apenas un festejo en dicho periodo.

Un balance alarmante con una sola victoria registrada

El único triunfo reciente de la Blanquirroja se remonta a junio de este año, cuando logró imponerse por 2-1 ante Haití en un duelo amistoso celebrado en Miami. En aquel compromiso, los tantos anotados por Renzo Garcés y Jairo Vélez permitieron sellar la remontada y marcar el primer festejo oficial del ciclo de Menezes.

Desde aquel cotejo en territorio estadounidense, el equipo patrio no volvió a celebrar una victoria en el terreno de juego. El balance posterior refleja una marcada irregularidad traducida en cinco empates y nueve derrotas, incluida la reciente caída sufrida frente al cuadro canadiense.

Esta preocupante racha de resultados mantiene en alerta al comando técnico y a la afición nacional. La falta de efectividad en el arco contrario y las desatenciones en la línea defensiva han impedido que el equipo pueda consolidar un patrón de juego ganador.

Cantidad de triunfos de países CONMEBOL en sus últimos 15 partidos.



14 de 15: Argentina 🇦🇷

9 de 15: Brasil 🇧🇷

8 de 15: Colombia 🇨🇴

7 de 15: Paraguay 🇵🇾

5 de 15: Uruguay 🇺🇾

5 de 15: Ecuador 🇪🇨

5 de 15: Venezuela 🇻🇪

5 de 15: Chile 🇨🇱

4 de 15: Bolivia 🇧🇴

1 de 15: PERÚ 🇵🇪 👈🏻🤯 pic.twitter.com/r4MlwHMuUX — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) October 3, 2026

La comparativa sudamericana y los próximos desafíos

La brecha frente a los rivales de la confederación sudamericana evidencia un claro contraste en el rendimiento futbolístico. Argentina encabeza la lista regional con 14 triunfos en sus últimos 15 juegos, secundada por Brasil con nueve y Colombia con ocho victorias registradas.

En el tramo medio de la tabla comparativa se ubican Paraguay con siete encuentros ganados, seguidos por Uruguay, Ecuador, Venezuela y Chile con cinco triunfos cada uno. Incluso Bolivia, con cuatro celebraciones, supera la producción del equipo peruano en el lapso analizado.

El cuadro nacional intentará revertir esta racha el próximo martes 6 de octubre cuando enfrente a Colombia en el cierre de su gira internacional. La Bicolor buscará cerrar la jornada de amistosos con una mejor imagen que le permita recuperar la confianza colectiva.

En ese sentido, el Perú afronta la urgente necesidad de recomponer su propuesta futbolística para romper esta racha negativa y recuperar el nivel competitivo frente a sus rivales de la región.