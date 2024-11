Sheyla Cóndor: Abogado de su familia revela que presunto asesino habría huido gracias a llamada de un mayor de la PNP

Un terrible crimen ocurrido en Comas ha conmocionado a todo el Perú. Una joven de 26 años, que días antes fue reportada como extraviada, fue hallada sin vida y descuartizada al interior de una maleta en un departamento perteneciente a un agente de la PNP. Cuando los fuerzas del orden llegaron al inmueble, Darwin Condori Antezana, principal sospecho del macabro asesinato, ya no se encontraba en dicho lugar por lo que hasta el momento se encuentra en calidad de no habido.

Por ello, Exitosa conversó con el abogado de la familia de Sheyla Cóndor para conocer mayores detalles de este lamentable caso. El letrado confirmó lo que ya se venía especulando en las últimas horas respecto a que un mayor de la Policía Nacional del Perú alertó a su colega de que iba a ser intervenido por lo que le dio chance de fugar de la justicia.

El hombre de leyes lamentó que dentro de la institución policial exista una especie de espíritu de cuerpo para avisar a Darwin Condori Antezana a pesar de ser el principal sospechoso de este terrible crimen.

A su vez, Aarón Alemán también resaltó el hecho de que el implicado no haya sido separado en su debido momento tras conocerse de sus antecedentes pues ya había sido acusado por violación sexual en grupo en el año 2023.

Pese a todo ello, el letrado dejó en claro que la PNP no brinda la información necesaria ya que todo hace indicar que no se le abrió el debido proceso por sus delitos anteriores.

"No se tiene conocimiento de ello porque al momento de llevar a cabo las coordinaciones respectivas con la inspectoría general de la PNP no dan respuesta a la misma, es decir no se ha iniciado si quiera una separación del cargo porque no existe un procedimiento respecto a la misma. Esto llama poderosamente la atención que un efectivo policial con cargos graves de violación sexual en manada puede llevar a cabo su desempeño", añadió.