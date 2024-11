Caso Sheyla Cóndor: Anterior víctima de Darwin Condori relata abuso y hace llorar EN VIVO a reportera

Una nueva denuncia ha surgido contra Darwin Condori Antezana, suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y principal sospechoso del feminicidio de Sheyla Condor. Una joven relató en Latina Noticias Matinal los abusos que sufrió a fines de enero de 2023, revelando el modus operandi del agente, quien utilizaba redes sociales como TikTok para captar a sus víctimas, su relato produjo el llanto de la reportera quien la entrevistó.

Según las declaraciones brindadas para el mencionado medio, Darwin las invitaba a reuniones en su departamento, justificando la celebración con la inauguración del inmueble. En dichas reuniones, pedía que las asistentes dejaran sus teléfonos móviles y consumieran bebidas alcohólicas, las cual aparentemente contenían sustancias químicas sedantes.

Asimismo, la joven explicó que intentó retirarse antes, pero fue persuadida de tomar una última bebida, licor que Darwin Condori preparó y sirvió. A pesar de que la víctima presentó denuncias a la PNP, pruebas del médico legista y otras evidencias, el caso fue archivado por las autoridades, quienes alegaron falta de pruebas suficientes. Incluso mencionó que familiares del acusado intentaron sobornarla para que dejara el caso.

"Uno de sus colegas me pregunta porque me iba, si no había tomado nada, me dijo que era aburrida, y es cuando me dice: Acéptame un vaso y te vas. Cuando yo le acepto el vas el que me sirve es el señor Darwin, y yo tomo el vaso (...) Cuando yo reacciono es cuando ya me encontraba en una sede del médico legista, en el transcurso del tiempo que los policías habían llegado yo no estaba consciente", agregó.