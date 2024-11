Abogado de Belaunde Lossio: Existen indicios de que Ollanta Humala y Nadine ocultaron aportes de campaña

En diálogo con Exitosa, el abogado de Martín Belaunde Lossio, Jimmy Benites, se pronunció sobre la investigación seguida al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadie Heredia y señaló que existen indicios de que ambos ocultaron dinero de origen ilícito.

En entrevista con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado indicó que en el caso se cuestiona el motivo por el cual no se declaró el dinero, si este era origen lícito.

"El tema no es el aporte de campaña, eso no es delito. El tema es que existen indicios para suponer que ocultaron ese dinero por alguna razón. Ese es el punto. En este tipo de casos, existe lo que se llama la prueba indiciaria, ¿Qué es la prueba indiciaria? Es una concatenación de indicios que nos hacen asumir que hay algo ilícito. Si ese dinero fuera lícito, ¿Por qué no se declaró así? ¿Por qué es que se puso a testaferros?", declaró.