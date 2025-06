Terror en SMP: Criminales atacan a balazos dos buses cerca de la Av. Canta Callao

El terror volvió a apoderarse de las calles de San Martín de Porres (SMP). Un grupo de criminales desató el caos al disparar en repetidas ocasiones contra dos unidades de transporte público que se encontraban estacionadas cerca de la Av. Canta Callao.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, el hecho criminal ocurrió en horas de la madrugada de este jueves 12 de junio, en la urbanización Filadelfia, en el distrito de SMP. Fueron dos buses los afectados por las balas.

En tal sentido, se conoció que fue un grupo de criminales llegaron hasta el lugar en donde estaban estacionados los buses y sin dudarlo, arremetieron contra las unidades con varios disparos generando grandes daños materiales.

Exitosa llegó hasta el lugar de lo ocurrido y pudo captar en imágenes cómo es que quedaron los buses luego del ataque. Los disparos impactaron contra las ventanas laterales rompiéndolas por completo y; además, realizaron un disparo en la luna que da directamente al conductor, esto en símbolo de una posible amenaza.

Cabe mencionar que, las dos unidades de transporte cubren rutas importantes en Lima Norte. Según se conoció, se transportan desde la avenida José Granda y llegan hasta la avenida Habich o también hasta el distrito del Rímac.

Hasta el lugar del ataque, también llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades. De tal modo, se conoció que no se hallaron casquillos de bala en el lugar, por lo que, las autoridades presumen que los criminales habrían utilizado un revolver para disparar en varias oportunidades.

Ante lo ocurrido, los vecinos alzaron su voz e hicieron un llamado a las autoridades competentes para resguardar la zona y brindar seguridad. Una vecina narró que escuchó los balazos, pero no salió por temor a que algo le ocurra.

"Esos vehículos siempre se cuadran acá, creo que viven acá los dueños. Es la primera vez que veo, yo vivo acá y nunca he visto esto por eso me sorprende. (¿Qué le diría a las autoridades?) Que ya pongan mano fuerte a toda la delincuencia que hay, uno sale y se encuentra con todo esto, yo escuché los balazos, pero no me asomé", dijo una vecina de la zona.