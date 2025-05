SJL: Joven detiene a ladrón que robó su celular, pero sujeto sería liberado pese a pruebas

En San Juan de Lurigancho (SJL) un caso ha generado gran conmoción. Una víctima de robo logró detener a su atacante y ahora denuncia que el sujeto podría quedar en libertad, pese a las pruebas que presentó en su contra.

La inseguridad ciudadana y la delincuencia siguen siendo un tema preocupante en el país. Esta vez, en el distrito de Lima Este, un hombre fue víctima de un robo, sin embargo, para evitar que el sujeto a bordo de una moto lineal escapara con su celular, no dudó en lanzarse sobre él.

A pesar de que el ladrón fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) y presentar pruebas en su contra, podría quedar en libertad. Exitosa llegó hasta los exteriores de la Unidad de Flagrancia de SJL, donde se encuentra el atacante.

El hombre que logró su captura tiene una herida en la mano tras lanzarse sobre la motocicleta en movimiento, y denunció ante la prensa que el delincuente podría ser liberado por la tarde de hoy, pese a que él ha dado a conocer detalles del acto delictivo y que incluso, otras cinco personas lo contactaron para señalarle que también fueron víctimas de robo a manos del mismo sujeto.

El joven expresó su deseo de que las autoridades puedan reconsiderar su decisión y le den todo el peso de la ley al detenido por su acto delictivo. Asimismo, detalló que hay videos y fotos, además de que el facineroso contaría con antecedentes penales y más denuncias.

"Tengo la confianza de que este sujeto tenga todo el peso de la ley encima y no le den la libertad. Porque hoy al mediodía, según por falta de pruebas podría quedar libre. Hay fotos, videos y más personas afectadas que reconocen al delincuente, pero por temor no quieren hablar. Tiene varias denuncias, antecedentes penales (...) Si lo dejan en libertad, quizás más tarde no solo esté robando, sino también mat***", expresó, visiblemente indignado.