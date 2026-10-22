Tres presunto extorsionadores abatidos en persecusión por la PNP: amenazaban a comerciantes en Mesa Redonda

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Tres presuntos extorsionadores fueron abatidos por la PNP durante una persecución en jirón Huanta y la avenida Grau. Según la información preliminar, los sujetos habrían estado amenazando a comerciantes en inmediaciones del mercado central de Mesa Redonda.

Policía sorprendió a sujetos amenazando a comerciante

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 a. m., en plena vía pública. Según la información preliminar, tres presuntos delincuentes habrían estado amenazando a una vendedora cuando fueron sorprendidos por un efectivo policial que se encontraba vestido de civil.

Al percatarse de lo que ocurría, el agente habría iniciado el seguimiento de los sospechosos para evitar que escaparan. La intervención se produjo en medio del movimiento habitual de comerciantes y transeúntes que circulan por este concurrido sector del Centro de Lima.

Sospechosos intentaron escapar en moto eléctrica

Tras ser descubiertos, los sujetos intentaron huir a bordo de una motocicleta eléctrica. Sin embargo, la rápida intervención policial dio inicio a una persecución que terminó en un enfrentamiento armado en plena calle.

Durante el operativo, se registraron disparos que alcanzaron a tres de los presuntos implicados. De acuerdo con la información preliminar, otro sospechoso habría conseguido escapar, dejando atrás a sus presuntos cómplices heridos.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el enfrentamiento aún deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

Heridos fueron trasladados al hospital Dos de Mayo

Los tres sujetos heridos fueron trasladados al hospital Dos de Mayo para recibir atención médica. Según los primeros reportes, dos de ellos se encontrarían estables, mientras que el tercero permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Este último habría recibido un impacto de bala en el pecho, por lo que su estado de salud sería delicado. Entretanto, se espera que las autoridades continúen con las diligencias para identificar plenamente a los involucrados y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Tres presuntos extorsionadores resultaron heridos por disparos de la PNP durante una persecución en el cruce del jirón Huanta con la avenida Grau. De acuerdo con los primeros reportes, los individuos habrían amenazado a comerciantes en los alrededores del mercado central de Mesa Redonda.