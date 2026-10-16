Chosica: extorsionadores asesinan a chofer de 23 años y transportistas evalúan suspender servicio para exigir justicia

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque contra el transporte público enluta a la empresa conocida como 'Florida', en Lurigancho-Chosica. Un conductor de apenas 23 años fue asesinado a balazos por presuntos extorsionadores cuando cumplía su recorrido habitual. Tras el crimen, sus compañeros de trabajo anunciaron que evalúan suspender sus operaciones para exigir justicia y mayor protección ante la violencia.

Asesinan a chofer de combi en Lurigancho-Chosica

El atentado ocurrió cerca de las 9:20 de la noche del último día, a pocos metros del patio de maniobras de la empresa, ubicado en el paradero 'El Paraíso de Cajamarquilla'. La víctima, identificada como Lisandro Guerra, realizaba su ruta desde el estadio de Huachipa hasta Santa Cruz cuando fue atacada a balazos. El joven fue trasladado al hospital de Ate Vitarte, donde los médicos únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Un transportista de la misma línea contó a Exitosa que había conversado telefónicamente con Lisandro minutos antes del ataque. Durante esa comunicación, el joven le comentó que estaba realizando su última vuelta del día. Además, tenía previsto dejar a su hijo de cinco años al cuidado de su suegra, quien había descendido de la combi poco antes del atentado, salvándose de morir.

"Hace dos horas conversando, pero no me contó que lo hayan estado molestando (...) Él trabajaba normalmente, sólo que en esta ocasión tuvo su hijo, pero en el momento que lo mataron, justo pareció a su suegra, diciendo que él había bajado minutos antes de la combi", contó el compañero de trabajo.

Transportistas evalúan paro

Hasta el lugar llegaron los familiares del joven, entre ellos su tío, quien lamentó la pérdida y recordó que su familia lleva 12 años dedicada al transporte público. Según relató, llegaron desde Tarapoto a Lima para salir adelante. Lisandro había comenzado a trabajar desde muy pequeño y, cuando alcanzó la mayoría de edad, logró adquirir su propio vehículo para continuar creciendo económicamente.

"En las noticias nos cayó como un balde de agua fría. Él siempre ha trabajado así, era cobrador y chofer. Siempre trabajaba solo, su esposa trabajaba en otra empresa (...) Desde los 11 años, se dedicó al sector del transporte, y cuando fue mayor de edad, sacó su vehículo propio. Quería comprarse otro carro porque anhelaba salir adelante", indicó su tío.

El asesinato ha generado indignación entre los transportistas, quienes denunciaron que la violencia continúa golpeando a sus compañeros. Ante esta situación, anunciaron que evalúan suspender sus operaciones como medida de protesta para exigir justicia y mayor seguridad. La posible paralización busca llamar la atención de las autoridades frente a los constantes ataques contra el sector.

"Han matado cuatro chóferes en esa ruta. No nos ha llegado ninguna amenaza ni mensaje extorsivo. La policía no nos da apoyo. Nos matan como si nada", denunció uno de los trabajadores, al expresar su preocupación por la falta de garantías para continuar laborando.

De esta manera, el asesinato de Lisandro Guerra vuelve a evidenciar la inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte público en Lurigancho-Chosica. Mientras sus familiares lamentan su pérdida, sus compañeros evalúan paralizar sus actividades para exigir justicia y protección. Las autoridades deberán esclarecer el crimen y garantizar condiciones seguras para quienes diariamente salen a trabajar.