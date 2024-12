Abogado de Boluarte resta importancia a denuncia constitucional por cirugías: Congreso se encargará de enterrarlo

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, restó importancia a las operaciones quirúrgicas a las que se sometió la mandataria. Según el letrado, estas no tendrían ningún efecto legal ni político en perjuicio de la jefa de Estado, por lo que su defensa le ha recomendado mantenerse tranquila.

"Yo hablo con la presidenta sobre sus procesos penales. No soy su vocero político ni pretendo serlo; esa es una tarea ciertamente difícil. Yo me sitúo como su abogado; sin embargo, sí he conversado con la presidenta de este tema (operaciones quirúrgicas o estéticas) y ella se encuentra tranquila. Es absolutamente consciente de que es un tema que tiene una agenda que debe tratarse y que hay intereses clandestinos y encubiertos que eventualmente saldrán a la luz", mencionó Portugal.