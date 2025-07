Ministro de Justicia: Decisión sobre ley de amnistía será técnico-jurídica y sin criterios personales

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, informó este jueves que la decisión sobre la eventual promulgación de la ley de amnistía aprobada por el Congreso será adoptada únicamente tras un análisis técnico-jurídico realizado por los órganos competentes del Ministerio de Justicia.

"No me puedo pronunciar porque todavía no tengo el análisis respectivo. No puedo hacerlo de acuerdo a mis criterios personales, tengo que respaldarme en los análisis técnicos y jurídicos que hagan las instancias correspondientes", sostuvo Alcántara en declaraciones a Canal N.