Abogado de Pedro Castillo es captado esperando sentado en el piso para ingresar a penal Barbadillo

En entrevista con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, se pronunció luego de ser captado en video a las afueras del penal Barbadillo, a donde acudió para visitar al expresidente, sin embargo, lo dejaron esperando fuera sentado en la vereda.

"Te dejan ahí esperando"

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, el letrado descartó saber la identidad de la persona que grabó el video y lo subió a la plataforma de TikTok, haciéndose viral rápidamente. Según indicó, él pidió esperar dentro del penal, pero los policías se negaron.

"Yo estaba esperando como una hora ahí afuera del penal, toqué la puerta (...) Así uno llegue a las 8 de la mañana te dejan ahí esperando. Esto es un llamado de atención porque debería de haber un ambiente al menos de espera, no es posible que uno llegue y lo dejen afuera", dijo a nuestro medio.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, dio a conocer que al visitar a su patrocinado, el INPE lo dejó esperando fuera del penal Barbadillo.



De tal modo, Ayala narró cómo se dio dicho acontecimiento, señalando que esperó aproximadamente una hora sentado fuera del penal Barbadillo, a pesar de que llegó a dentro de la hora permitida para las visitas a los internos.

Llamado de atención para el INPE

En tal sentido, el abogado de Castillo Terrones indicó que se dirigió hacia los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encontraban en el establecimiento penitenciario, a fin de solicitarles esperar dentro de dicho lugar, sin embargo, estos se negaron.

Ante ello, plantea un llamado de atención a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), con el objetivo de que implementen un espacio de espera para todas las personas que asistan a visitar a sus patrocinados.

Según contó, en una oportunidad en la que asistió al penal Barbadillo a bordo de su vehículo y un grupo de personas se aproximó y dañaron su movilidad particular, por lo que aseguró estar expuesto a este tipo de situaciones debido a que Pedro Castillo cuenta con simpatizantes y opositores, por lo que él como su defensa, puede ser víctima de agresiones.

"En la parte de la policía, ahí todavía adentro hay como 3 mil metros de espacio, donde bien pueden acondicionar un área para los abogados con unas sillas y un techito para esperar decentemente, nosotros pagamos nuestros impuestos a los hermanos policías, a los hermanos del INPE", precisó Ayala.

Cabe mencionar que, Ayala pidió un trato humano no privilegiado para los abogados que asisten a ver a sus defendidos, debido a que, en su caso, refirió que los altos mandos del penal Barbadillo no lo dejan ingresar con su vehículo, a pesar de que a otros abogados si los dejan. "No sé lo que está pasando", agregó.

De esta manera, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, hizo un llamado al INPE para implementar un ambiente de espera en las visitas a su patrocinado, debido a que lo dejaron esperando sentado en el piso en los exteriores del penal Barbadillo.