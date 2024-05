Ministro del Interior anuncia cambio de generales y oficiales en la PNP: "No están cumpliendo con los objetivos"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció el cambio de generales y oficiales en la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a que no están cumpliendo con los objetivos trazados.

Durante el operativo 'Amanecer Seguro' en el distrito de El Agustino, el titular del Ministerio de lnterior (Mininter) manifestó que los efectivos policiales deben "salir a cazar delincuentes" y aseguró que "general que no trabaja, general que tiene que salir y ser relevado".

"Hay que salir a cazar a los delincuentes. Es una instrucción que ya he dado y han sido políticas de esta gestión. A razón de estas políticas, en las próximas horas saldrá la primera relación de oficiales y generales cambiados, porque no están cumpliendo con los objetivos que esta gestión ha dispuesto: general que no trabaja, general que tiene que salir y ser relevado", declaró.