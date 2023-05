Abogado de Pedro Castillo dice que fiscal de la Nación no tiene títulos académicos y fraguó concurso público

En una conferencia de prensa en la ciudad de Ginebra, en Suiza, el abogado de Pedro Castillo, Guido Croxatto, dijo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, "no tiene títulos académicos" para ostentar el importante cargo y "fraguó" el concurso público de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Durante el evento internacional, la defensa legal del exmandatario de la República, apuntó que la titular del Ministerio Público (MP) mintió, pero sigue manteniéndose en el poder porque el "estado de derecho" y "democracia" es frágil en el Perú.

"Patricia Benavides mintió, fraguó un concurso, no tiene los títulos que se requieren para el cargo y sigue siendo fiscal de la nación. Evidentemente es bastante frágil el estado de derecho y la democracia en Perú", esbozó en la celebración.

En el aniversario 42 del MP, el pasado 12 de mayo, Benavides Vargas descartó que vaya a presentar las tesis con las que obtuvo sus grados académicos "para que hagan escarnio" del "producto de largos meses de intenso trabajo".

Agregado a ello, aseguró que llegó a su posición tras sustentar y presentar los proyectos. En esa línea, apuntó que aquellas personas que "viven en una telenovela" no lograrán detener sus investigaciones y denuncias contra la corrupción.

"Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue, el producto de largos meses de intenso trabajo, para que hagan escarnio de él. Que esas afiebradas mentes que creen que la vida es una telenovela se sigan consumiendo en su odio. No lograrán detenernos en nuestras investigaciones y denuncias contra la corrupción", dijo.

En dicho evento, la fiscal de la Nación se refirió a la apertura de una investigación en su contra, que inició la JNJ tras hallar presuntas irregularidades en sus proyectos. En ese sentido, aseguró que los cuestionamientos en su contra sobre la validez de sus tesis solo son "un circo" del que no quiere ser parte.

Del mismo modo, la titular del Ministerio Público indicó que prefiere no pronunciarse ante esta situación y sostuvo que quienes están detrás de las acusaciones en su contra solo buscarían reconocimiento mediático.

"Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama", afirmó.