Adrianzén desacredita audio de exsecretaria sobre operaciones de Dina Boluarte: "No se puede confiar"

El premier Gustavo Adrianzén descreditó el audio de la exsecretaria de Dina Boluarte en el que se le escucha afirmar que la operación de la mandataria fue estética. Tras poner en tela de juicio el archivo, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que este debería pasar a ser investigado por las autoridades jurisdiccionales.

"Yo no puedo dar fe, ni tampoco doy ninguna credibilidad a audios de esa naturaleza que llegan a la prensa sin tener un origen absolutamente anónimo. En aquello no se puede confiar", expresó.

El primer ministro señaló que, cuando se tiene un archivo como el mencionado, se debería de acudir a las autoridades jurisdiccionales en lugar de presentarlo ante los medios de comunicación. Esto con la finalidad de "sentar las pruebas de lo dicho".

Al no haber ocurrido aquello, Adrianzén manifestó sentirse seguro de que las cosas señaladas en el audio no podrán ser corroboradas. Además, estimó que las autoridades a cargo de esta investigación descartarán este nuevo archivo.

"Si alguien tiene información de un proceso que se encuentra en investigación, no corresponde ir a la prensa. Lo que corresponde es presentarse en las instancias jurisdiccionales respectivas y sentar las pruebas de su dicho. Estoy seguro de que aquello no se va a poder corroborar de ninguna manera. Confío en que, llegado el momento, la autoridad jurisdiccional no lo tenga en consideración y lo descarte de hecho", manifestó.