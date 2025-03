Adrianzén descarta dejar el premierato tras cambios en el gabinete: "Me mantendré al costado de la presidenta"

El premier Gustavo Adrianzén descartó que vaya a abandonar el premierato por presuntas discrepancias con la presidenta tras cambios en el gabinete ministerial. El Primer Ministro aseveró que se mantendrá al costado de la presidenta Dina Boluarte.

Durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, una de las preguntas realizadas al presidente de esta asociación fue sobre la decisión que podría tomar con respecto a su puesto. Gustavo Adrianzén fue preciso en indicar que no planea dejar su cargo como premier.

El primer Ministro fue consultado por las presuntas discrepancias que podría haber tenido con la presidenta Dina Boluarte con respecto a los cambios que se han realizado en el gabinete ministerial. Ante el cuestionamiento, el premier negó de manera categórica dichos rumores.

Asimismo, agregó que permanecerá al lado de la mencionada mandataria nacional y que no tiene planes de dejar su cargo a disposición a menos que ella disponga que deba ser así. De esta manera, no se prevé un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros.

"Yo no puedo sino negar categóricamente aquellas versiones (discrepancias con presidencia), yo no me voy a alejar del premierato y voy a permanecer al lado de la presidenta Boluarte hasta que disponga lo contrario", manifestó.