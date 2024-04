Alberto Fujimori: expresidente anuncia publicación de libro "Chavín de Huántar: El rescate soñado"

El expresidente Alberto Fujimori anunció la publicación de su libro "Chavín de Huántar: El rescate soñado", que según sus palabras, contará los pormenores del rescate de 72 rehenes obstruidos en la residencia del embajador de Japón en Perú, Morihisa Aoki, por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

A través de sus redes sociales, el exmandatario de la República anunció que pondrá a la venta en "las principales librerías" la citada obra. Justamente, el pronunciamiento de Fujimori coincide con el vigésimo séptimo aniversario del operativo militar que propició la liberación de los más de 70 raptados.

En ese sentido, el exjefe de Estado revalidó que el origen del túnel que llevaba bajo el inmueble del embajador japonés -importantísimo para el éxito del procedimiento- fue un sueño suyo.

"En un sueño se me aparece los túneles de Chavín de Huantar. Entonces digo, si no podemos rescatarlo por las paredes, por qué no por debajo del suelo y así se inicia esta construcción previsoramente", sostuvo.