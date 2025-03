Alcalde de Comas denuncia que fue impedido de ingresar a ceremonia pese a invitación de Dina Boluarte

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, denunció que fue impedido de ingresar a ceremonia de colegio bicentenario pese a haber recibido la invitación de Dina Boluarte.

A través de un video compartido por el Área de Imagen Institucional de la Municipalidad, Villegas mostró que se encontraba a dos cuadras del colegio donde se desarrollaba el evento, pero un fuerte cordón policial le impidió el acceso.

"Acá estoy con el señor comandante y me dice que no puedo ingresar en mi distrito. Es una lástima, vamos a pasar a retirarnos y esto voy a poner yo de conocimiento al ministro del Interior. No puede ser posible señora presidenta que me invite a un evento y no me estén dejando pasar. Es una lástima que la Policía Nacional no me deje pasar", expresó Villegas.