MINEM anuncia que 31 560 REINFOS proseguirán proceso de formalización hasta el 31 de diciembre

En entrevista con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció en exclusiva que 31 560 REINFOS proseguirán su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, indicó que quedan excluidos de dicho registro, 50 565 REINFOS.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) indicó que su sector realizó un "sinceramiento" para ordenar el proceso de formalización, identificando territorios donde "realmente" efectúa dicha actividad con amparo normativo.

Asimismo, Montero Cornejo informó que el Gobierno reforzará las acciones de interdicción contra la minería ilegal en todo el Perú, considerando como modelo de intervención lo realizado en Pataz por medio del Comando Unificado y la mesa de desarrollo integral, la cual está integrada por autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y 13 sectores del Ejecutivo.

El ministro de Energía y Minas explicó que el 90% de los REINFOS excluidos se encuentran en condición de suspendidos más de cuatro años y durante ese tiempo no han presentado sus documentos para formalizarse. Recordó que, no se puede realizar actividad minera si se está suspendido.

"El 90% de estos están suspendidos más de cuatro años. Durante ese tiempo no se han puesto a derecho, no han presentado sus documentos, no han dado razón de sus actividades y simplemente se han mantenido al margen del registro y toda legalidad. Si estás en condición de suspendido, no puedes realizar actividad minera", agregó.