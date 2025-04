Antauro Humala pacta alianza con JPP y descarta a militantes LGBT: "Es un partido recontra macho"

Antauro Humala confirmó que ha concretado una alianza política con Juntos Por el Perú (JPP), tras la declaratoria de ilegalidad que recibió su partido A.N.T.A.U.R.O. El líder del etnocacerismo aseguró que, actualmente, en dicha agrupación no participan miembros de la comunidad LGBT, debido a que no compatibilizan con sus ideales y los planes de gobierno que tiene en mente.

Durante una entrevista con Bethel FM., Antauro fue consultado sobre si acaso hizo un pacto con JPP para formar parte de las elecciones generales de 2026. Asimismo, el entrevistador le recordó que dicho partido tiene como militantes a personas homosexuales y transexuales, tales como la activista transgénero Gahela Cari .

Al respecto, Humala indicó que la agrupación, en esta oportunidad, pasará a llamarse "Juntos con Antauro", y que sí va a postular con ellos en los próximos comicios. No obstante, descartó que hayan personas LGBT en las filas de JPP, asegurando tras su llegada muchos declinaron de continuar allí. " Desde que estoy tratando con Juntos todos los mari***es han salido. No hay ningún homosexual", precisó.

Tras su comentario, se le recordó que Roberto Sánchez, presidente de JPP, es calificado despectivamente como "caviar" por sus ideas progresistas. Sobre esto, Antauro remarcó que no está seguro si ha cambiado su manera de pensar, pero negó tajantemente que este partido tenga "caviares" entre sus militantes.

"No sé si he cambiado su forma de pensar. Cuando empecé mis relaciones con JPP, la prensa salió a decir 'Antauro está con los caviares'. Mentira, no hay ningún caviar en Juntos", enfatizó.

En esa línea, Antauro reiteró que, tras su llegada al partido, las políticas de género y e inclusión no forman parte de sus ideales. Por ello, indicó que quizá se estaba confundiendo la anterior participación de Verónika Mendoza en JPP, en donde si se consideraba a la comunidad LGBT dentro de su plan de gobierno. Por último, aseguró que Gahela le parece "un tipo despreciable", y que no la conocen en dicha agrupación.

Es un partido recontra macho, como se dice. Desde que está Antauro Humala ya no se apoyan ( a los movimientos LGBT) y no se van a apoyar. Desde que he tocado temas con Juntos, la gente LGBT nunca se ha tocado, siempre hemos establecido que no coincidimos con ello, lo combatimos", puntualizó.