Isaac Humala revela afinidad con Antauro, pero critica su "resignación" en aspirar a ser presidente

En diálogo con Exitosa, Isaac Humala confesó tener afinidad política con su hijo Antauro, a pesar de guardar sus "problemas personales".

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Isaac Humala reveló que no ha visitado a Ollanta al penal de Barbadillo por cuestiones personales que "no son perdonables".

"(¿Usted lo ha ido a visitar a Ollanta?) No, eso es otra cosa, son cuestiones ya personales que no son perdonables. Razón por la cual he meditado y veo conveniente que la rotura que ha hecho él conmigo es total. Eso pasa en las familias", declaró.