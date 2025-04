Antauro Humala señala que los hijos de Ollanta y Nadine estudian "con la plata robada del Estado"

23/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante una entrevista, Antauro Humala habló de distintos asuntos relacionados a su vida política, y las aspiraciones que tiene en las próximas elecciones generales. No obstante, también se refirió a los delitos que involucran a su hermano, el expresidente Ollanta Humala, y su cuñada Nadine Heredia. Dentro de sus opiniones, el líder etnocacerista sugirió que los hijos de la expareja presidencial estarían recibiendo educación "con plata robada del Estado".

Antauro lanza fuerte acusación contra Ollanta y Nadine

En declaraciones para Bethel FM., Antauro cuestionó duramente a sus familiares, a quienes catalogó como "un par de ladrones" que ejercieron funciones durante su estadía en Palacio de Gobierno. Ante tal afirmación, se le consultó respecto a las hijas de ambos, quienes, según el entrevistador, estudian en la Universidad de Chicago gracias a un pago anual de 68 mil dólares.

En ese sentido, el hijo de Isacc Humala aseguró que no conoce a sus sobrinas, pero tiene la impresión de que sus estudios universitarios son costeados con dinero sustraído por la expareja presidencial cuando estaban en el Ejecutivo. Además, comparó las acusaciones contra el expresidente Alberto Fujimori respecto a la educación de sus hijos en el extranjero.

"Seguramente con lo que han robado. Así como Alberto Fujimori educó a sus hijos con la plata robada al Estado, yo puedo sostener categóricamente que los hijos de Ollanta y Nadine están siendo educados con la plata robada del Estado peruano también. Esa es la realidad"

Antauro justificó su respuesta indicando que los ha combatido durante los años que estuvo en prisión, sobre todo por las presuntas injusticias que la pareja cometió en su contra. "Yo te lo digo porque me he enfrentado a ellos siempre, desde la cárcel. Cuando a mí me dicen que soy muy drástico con Ollanta...no, soy recíproco", puntualizó.

Sobre asilo de Nadine Heredia y cárcel de Ollanta Humala

En otro momento de la entrevista, Antauro fue consultado respecto al asilo diplomático que recibió Nadine Heredia, y el traslado de Ollanta Humala al penal de Barbadillo. Sobre este asunto, el líder de A.N.T.A.U.R.O. considera que su hermano intentó proteger a su familia, pero no está de acuerdo con la decisión que tomó para permitir la huida de su cuñada.

"No le puedo reprochar eso a un ser humano que por instinto de mamífero tiene que salvar a su prole (Un animal) se enfrenta al enemigo por más miserable que sea su pareja. Lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. Pienso que esta señora Heredia debería estar acá (en Perú)", puntualizó.

Además de estas declaraciones, el líder del etnocacerismo acusó a Ollanta Humala y Nadine Heredia de haber robado dinero del Estado para la educación de sus hijos en el extranjero. "Esa es la realidad", aseguró Antauro Humala.