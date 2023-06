Congreso: María del Carmen Alva jaloneó a Francis Paredes durante votación para retorno a la bicameralidad

Un incidente se dio en el Congreso de la República durante la votación para el retorno de la bicameralidad. La congresista de la bancada de Acción Popular, María del Carmen Alva, jaloneó a su homóloga, Francis Paredes, de la bancada Bloque Magisterial.

Esta tarde se observó un nuevo incidente protagonizado por la parlamentaria acciopopulista María del Carmen Alva, quien en su intento de presionar a la congresista Francis Paredes en que vote a favor de la bicameralidad, le tomó del brazo con brusquedad.

Y no solo quedó allí, seguidamente se visualiza que se le acerca al oído para insistirle en que cambie su voto en rojo por verde y así dar por sentado la iniciativa presentada.

En declaraciones para Exitosa, la congresista de la bancada Bloque Magisterial y Concertación Nacional, Francis Paredes, se pronunció tras viralizarse que la legisladora María del Carmen Alva la estuvo jalando del brazo durante la votación de retorno a la bicameralidad desarrollada hoy en el Pleno del Congreso.

Según contó, su colega se le acercó para decirle que "faltaban algunos votos"; ante lo cual su respuesta fue que ya tenía su decisión y no la cambiaría.

"Ella me dijo amiga, tenemos que cambiar la historia, mejorar las condiciones en el Congreso", señaló para nuestro medio.

Por su parte, la congresista de la bancada de Acción Popular, María del Carmen Alva, también se pronunció luego de que se viralizara el momento en que jalonea a su colega parlamentaria Francis Paredes.

Según aseguró, ambas legisladoras son "amigas" y calificó su acción como "un abrazo".

Asimismo, dijo haberle pedido disculpas cinco veces por lo ocurrido ante la mirada atenta de los reporteros.

Ante la pregunta de los periodistas por si tiene problemas de comportamiento, la congresista aseguró que no lo tiene.

"Soy muy feliz como soy, me gusta mi personalidad, me gusta el carácter que tengo. Porque gracias al carácter que tengo y cómo me manejo estamos en democracia", subrayó.