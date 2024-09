¡Bochornoso! Se filtra audio de congresista durante votación en el Pleno: "Voy a votar, no me toques ¿ya?"

19/09/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República volvió a ser noticia en las últimas horas luego que uno de los parlamentarios dejara su micro abierto mientras el Pleno votaba para saber si Juan José Santiváñez sería interpelado. Como se recuerda, este pedido finalmente prosperó por lo que el ministro del Interior deberá presentarse ante el parlamento para dar a conocer su plan para combatir la inseguridad que vive el Perú.

Y pese a ser un tema de vital importancia para el país, uno de los congresistas pareció no tomar con seriedad el momento, ya que al instante en que le tocaba emitir su voto se le escuchó: "Un ratito amor, voy a votar, no me toques ¿ya?". Por ahora, este padre de la patria no ha sido identificado a pesar de que el suceso se ha vuelto viral en todas las redes sociales como X (antes Twitter) y TikTok.

Fuera presencialidad

El hecho causó sorpresa no solo por la ligereza con la que parecen tomarse las cosas algunos congresistas, sino también porque en abril de este año se anunció que la virtualidad sería desterrada durante cada uno de los Plenos. Fue la Junta de Portavoces del parlamento quienes acordaron que presencialidad debía volver al 100 % para evitar ciertos impases.

"En la sesión de Junta de Portavoces celebrada hoy y con la dispensa del trámite de sanción del acta, se recordó que a partir del jueves 4 de abril de 2024, la sesiones del Pleno del Congreso serán totalmente presenciales, aplicándose las disposiciones contenidas en el inciso a) del artículo 54 del reglamento del congreso", indicaron aquella vez.

"Un ratito mi amor voy a votar, no me toques ¿ya?"



Eso es el @congresoperu, en medio del pleno tocándose. pic.twitter.com/mOK6Fc7MFh — Memorex (@videitomanda) September 19, 2024

Ministro interpelado

Dejando de lado esta vergonzosa situación, el Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por lo que deberá presentarse ante el Pleno el próximo 2 de octubre desde las 3:00 p.m. El titular de la cartera deberá responder una serie de cuestionamientos donde se incluyen temas como la lucha contra la inseguridad o al presunto pedido de Dina Boluarte de desactivar la DIVIAC por investigarla tanto a ella como a su hermano, Nicanor Boluarte.

Fueron un total de 41 votos a favor, 22 en contra y otras 25 abstenciones los resultados que dejaron la votación de esta interpelación al titular de la cartera del Interior.

De esta manera, un bochornoso hecho se dio durante el Pleno del Congreso de la República cuando un padre de la patria dejó su micrófono abierto y se filtró una conversación íntima durante la votación para interpelar a Juan José Santiváñez.