Boluarte estaría "excediéndose" en atenciones a Santiváñez: Juárez cuestiona labor de exministro del Interior

La vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, se pronunció luego se revelara que el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, recibió más de 60 visitas de funcionarios del Mininter desde que asumió su nuevo puesto como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental de la Presidencia.

Mediante declaraciones a los medios, la parlamentaria cuestionó la relación entre Boluarte y Santiváñez luego de la emisión del reportaje de un conocido canal televisivo. Según precisó, existe un exceso de concesiones de parte de la mandataria hacia el extitular del Mininter, en dicho sector, al cual dejó de pertenecer tras su censura.

"He visto el informe (de Cuarto Poder), me parece un exceso de atenciones que se le está dando al exministro (Juan José Santiváñez), un exceso de concesiones de parte de la presidenta Dina Boluarte al exministro. Pareciera que por las visitas que están registradas y no sé si es que habrán algunas que no están registradas, pareciera que sigue muy interesado en el sector interior especialmente", dijo Juárez desde el Parlamento.