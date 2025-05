Wilfredo Oscorima 'cita' a León XIV para defender al premier Adrianzén ante mociones de censura: "Necesitamos paz"

Respaldo desde la sierra peruana. El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no tuvo mejor estrategia de defensa en favor del primer ministro Gustavo Adrianzén, que citar al propio papa León XIV para respaldarlo frente a las mociones de censura presentadas en su contra.

Como se recuerda, la Junta de Portavoces del Congreso acordó esta mañana que este miércoles 14 de mayo se someterá a debate las mociones de censura presentadas contra el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Desde Pariahuanca, el gobernador regional de Ayacucho hizo un llamado al Parlamento, a fin de trabajar "unidos" por el Perú, En ese sentido, mencionó que "no es oportuno censurar al primer ministro" y que el país necesitaba "paz". A continuación, citó al sumo pontífice.

Agregó, que, "el odio divide a los pueblos", por lo que, exhortó a sus pobladores y funcionarios a trabajar juntos para sacar adelante a su pueblo. Posteriormente, se dirigió al Legislativo para intentar persuadirlo frente a una eventual censura hacia el jefe del Gabinete.

"No más enfrentamiento, no más confrontación, no más violencia, necesitamos tranquilidad, paz, para seguir progresando, por eso desde aquí, hago un llamado a los congresistas que están pretendiendo censurar al primer ministro, no es momento", puntualizó.