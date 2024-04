Cecilia García envía fuerte mensaje a Keiko Fujimori tras devolución de aportes a fonavistas: "Una vez más perdiste"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, envió un fuerte mensaje a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmando que "otra vez falló", que "otra vez perdió", por no tener la capacidad de argumentar una ley. Ello tras iniciarse la devolución de aportes a los fonavistas.

Durante la emisión de su programa "En Defensa de la Verdad", la periodista afirmó que era justo que los fonavistas reciban su dinero y criticó el rol que desempeñó el Congreso de la República antes de la aprobación de la norma.

"Era justo que un país le devuelva a la gente su plata, pero en el Congreso no ves ni lo humano, ni lo justo y ni lo social. Tienes que argumentar legalmente, por lo tanto, tienes que prepararte mucho más que para dar el examen de tu vida. La ley del Fonavi fue la que más me rompió (...) Me dolía que el país los maltratara de esta manera", expresó.