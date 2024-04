Congreso: Comisión de Ética verá este lunes 29 denuncias contra Darwin Espinoza y Kira Alcarraz

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República verá este lunes 29 las denuncias contra el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, y su colega de Podemos Perú, Kira Alcarraz.

El grupo de trabajo precisó que sesionará mañana a las 17.00 horas y en su orden del día tiene la denuncia de oficio contra los parlamentarios que fueron implicados en un presunto intercambio de favores.

De acuerdo al reportaje periodístico, de "Punto Final", emitido el pasado domingo 21 de abril, Alcarraz contrató a Stephania Cuya Bezzolo en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Parlamento. Los testimonios de extrabajadores parlamentarios, Cuya Bezzolo es una amiga muy cercana del congresista Darwin Espinoza desde la campaña electoral del 2021.

En tal sentido, se conoció que, la contratación de Cuya se realizó el 17 de agosto del 2023, solo tres días después de que Espinoza le cedió a Alcarraz el cupo que tenía Acción Popular en la Comisión de Ética Parlamentaria.

Cabe mencionar que, el reportaje detalló que Cuya también trabajó dos meses como auxiliar en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, cuando dicho grupo fue presidido por Espinoza, en el 2021.

La congresista de Somos Perú, Kira Alcarraz, renunció al cupo a la Comisión de Ética que le concedió en su momento su colega Darwin Espinoza, vocero de Acción Popular, ello tras la denuncia periodística que da cuenta de presuntos favorecimientos entre ambos.

En oficio, la legisladora solicitó a su compañero del Parlamento de la República retirarla "como miembro titular del citado grupo de trabajo" en representación de la bancada acciopopulista.

En diálogo con la prensa, la parlamentaria respondió a la denuncia sobre el presunto intercambio de favores con su colega de Acción Popular.

"El cupo de Ética solo es para que puedas votar (...) Me parece muy bajo que estén intentando ensuciar o crear morbo, la mayoría conoce mi trabajo. Jamás he negociado un voto, jamás he negociado un cupo de trabajo", sostuvo.