Cecilia García tras incremento de la pobreza en el Perú: "Este es un Gobierno dedicado al lujo y a las cirugías plásticas"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, se mostró indignada tras conocer que la pobreza en el Perú incrementó durante los últimos años. Según afirmó, esto se debe a que el Gobierno de Dina Boluarte está dedicado al lujo, a las cirugías plásticas y a lo superficial, en vez de preocuparse por las políticas que impacten en el Índice de Desarrollo Humano.

Durante la emisión de su programa "En Defensa de la Verdad", la periodista criticó a quienes discuten constantemente sobre sus ideologías políticas y aseguró que el Perú no puede "tapar el hambre de los suyos".

"Hemos arrastrado a 1.8 millones de peruanos a la pobreza, eso debería poner las alarmas. Muchas personas siguen en su disputa absurda de hablar de ideologías políticas en un país que ni siquiera puede tapar el hambre de los suyos. Que no tiene aún la holgadez política de poder hablar de doctrina. Aquí no se trata si eres de izquierda o derecha. Acá se trata de que el pueblo se está muriendo de hambre porque hemos tenido un Gobierno que se ha dedicado al lujo y a las cirugías plásticas. A lo superficial", sostuvo.

Asimismo, Cecilia García cuestionó que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no haya dado a conocer sus cifras sobre el Índice de Desarrollo Humano. .

"Debemos de proteger el índice de desarrollo humano y lo que hemos hecho fue abandonarlo y no desde el 2023. El Ministerio de Inclusión Social no ha dado a conocer cuales son sus cifras como siempre se hacía. Uno no puede coger un cargo y simplemente destrozarlo y que no pase nada", agregó.