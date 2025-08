César Sandoval afirma haber denunciado a empresas chinas en Fiscalía y Contraloría

En conferencia de prensa el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, afirmó que fue él quien denunció ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, las presuntas irregularidades en la licitación de la obra de Boca del Río, en Tacna, que involucran empresas chinas.

Esta afirmación se da luego de un reportaje del dominical Cuarto Poder, en donde denuncian que una obra valorizada en más de 600 millones de soles fue adjudicada a una empresa china con antecedentes.

En declaraciones a la prensa, Sandoval aseguró que recibió en su correo institucional denuncias ciudadanas a penas asumió el cargo en mayo, por ello, en respuesta, emitió comunicaciones formales a las entidades competentes.

"He denunciado el proceso donde intervienen estas empresas, lo he denunciado yo. Ahí no hay que, como el reportaje dice, 'se presentaron una serie de documentos', no. Que digan directamente, el ministro de Transportes y Comunicaciones, que no se casa con la corrupción, fue el que puso de conocimiento a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público para que vea y verifique", informó.