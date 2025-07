Ministro de Transportes sobre trenes de López Aliaga: "Lamento que la MML se retire de la mesa técnica"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval (MTC) no desaprovecha la oportunidad para hablar sobre los trenes de Rafael López Aliaga. En una reciente entrevista, lamentó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se haya retirado de la mesa técnica en la que participaban todos los actores involucrados.

Tras presenciar desde el hemiciclo del Congreso de la República el discurso de Dina Boluarte por 28 de julio, el titular del MTC se tomó un tiempo para hablar sobre el diálogo que no se produjo con el municipio limeño con respecto a los trenes de la ruta Lima-Chosica.

"He podido convocar a los diferentes actores para ver el tema de los trenes donados por el municipio de Lima y lamento mucho que la MML se retire de la mesa técnica, donde han estado todos", expresó Sandoval para Canal N.

Para el titular de la cartera del MTC, el alcalde de Lima se adelantó a los hechos con la llegada de los trenes donados por Caltrain y no había forma de que iniciara una marcha blanca por las carencias de los aspectos esenciales, como paraderos o doble vía.

"El señor Rafael López anuncia una marcha blanca y yo estando en Cusco me pregunto: ¿Qué marcha blanca? Si no hay doble vía, paraderos, estaciones, señalización o cruces. La marcha blanca es cuando una obra está concluida y previo a su funcionamiento, uno ve errores para corregir defectos", indicó el ministro.

Sobre los cruces verbales que ha tenido con Rafael López Aliaga, el ministro César Sandoval indicó que el burgomaestre ha estado mintiendo. Pese a sus mensajes en redes, aclaró que él ha evitado responder a sus agresiones.

"Él ya se fue al tema personal. Comenzó a adjetivizar a través de su Twitter (actual X). No le he contestado. Ya comenzó a mentir públicamente. Lejos de retractarse, volvió a mentir, porque dijo que fui a una oficina privada. Lo dije desde un inicio. Yo lo he visitado para siendo ministro para transferirle una solicitud que él había hecho", manifestó.