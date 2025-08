Luz Pacheco sobre decisión del TC por Ley de extinción de dominio: "Protege a inocentes que han perdido bienes"

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, justificó la decisión de dicho organismo de declarar fundada, en parte, la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de extinción de dominio. Según precisó, dicho dictamen protege a inocentes que han perdido bienes.

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Pacheco sostuvo que la Ley de extinción de dominio, protege principalmente a aquellas personas que son informales, pero no ilegales.

"Estamos protegiendo, sobre todo a las personas que son informales, pero no ilegales, que es diferente. No estamos tratando de blindar los delitos, no, ni hablar", declaró la titular del Tribunal Constitucional, este lunes 4 de agosto.