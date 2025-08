¿Steve Palao en problemas? Exponen comprometedores CHATS que lo acusan de tener una hija OCULTA

Steve Palao, padre de Austin y Said, se ve en serios aprietos luego de que una mujer lo acusara de tener una hija no reconocida y exponer comprometedores chats públicamente.

Este lunes 4 de agosto, la farándula local vuelve a ser sacudida por una tremenda 'bomba' que tiene relación con el patriarca de los Palao, Steve. En un reciente video se ve a una mujer que asegura ser expareja del suegro de Alejandra Baigorria, quien se llevó la olla de oro en la última temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

Pero eso no sería todo, ya que la fémina, acusó a Steve Palao de no tener intención de reconocer a su hija, pese a que tendría las pruebas necesarias que así lo corroboren.

Incluso, en el avance lanzado por un conocido programa de espectáculos se le escucha decir que el popular 'Thanos' se negaría a conocer a su hija hasta el día de hoy. Aunque sí aseguró que, dos meses después del nacimiento de la menor, logró sacarle su DNI, sin embargo, la presencia del también integrante del reality 'Los Palao', es nula.

"A partir de los dos meses fue que se firmó el DNI de la bebé. El señor no conoce a mi hija", señaló la mujer, que afirma ser la expareja del patriarca de Steve Palao.

Para respaldar su testimonio, la mujer mostró conversaciones privadas con Steve Palao. En el chat que estremecería a toda la familia se puede leer que 'Thanos' habría admitido entregarle a la mujer una pastilla para evitar el embarazo.

"Tú te embarazaste, yo te di para comprarte una pastilla" y "Me puedes mandar una foto de tu vag...", se lee en los presuntos chats.

La tensión iría escalando tras seguir mostrando los mensajes que insinúan que la mujer fue algo más que una amiga para el señor Steve: confirmaría la existencia de una relación íntima entre ambos. Además, se animó a filtrar una fotografía de ambos juntos donde se les ve sonrientes y abrazados.

"Lo que mi hija se merece, el derecho de mi hija. Lo que no nace, no crece, yo no puedo forzarlo a él a que la quiera", exclama la fémina que lanza la seria acusación ante las cámaras de televisión.