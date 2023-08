Congreso: Reponen a trabajadora que denunció a Edgar Tello por recorte de sueldo

En entrevista con Exitosa, Marie Silva, la trabajadora que denunció al congresista Edgar Tello por presunto recorte de sueldo, informó que ha sido repuesta en dicho poder del Estado. La denunciante recalcó que esta decisión fue gracias al actual presidente del Congreso, Alejandro Soto.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, la afectada por este nuevo caso de recorte de salarios resaltó que recibió dicha noticia hoy jueves 03 de agosto, tras recibir los llamados del jefe de Prensa y la jefa de Recursos Humanos para que reanude sus labores en el Parlamento.

"El día de hoy, cuando estaba viniendo a esta entrevista, fui comunicada por su jefe de prensa de que el presidente del Congreso había predispuesto que se me reubique. Me ha llamado la jefa de Recursos Humanos y me ha convocado para el día de hoy en la tarde que me acerque al área de contrato", reveló en nuestro medio.