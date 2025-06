Eduardo Arana niega intromisión en impedimento de salida contra PPK tras denuncia en su contra

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó haber incurrido en una intromisión para que se dicte impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Según indicó, se ha malinterpretado sus declaraciones.

"Yo ratifico que, desde mi despacho, quien habla no hay ejercido ningún tipo de intromisión, ningún acto irregular y mucho menos es política de este gobierno efectuar algún tipo de intervención en favor o en contra de ninguna persona", afirmó.

Tras la sesión de Consejo de Ministros, el titular de la PCM negó haber conversado con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ni con la presidenta de la Corte de Lima, Miluska Cano López. Ello, pese a que anteriormente declarara que le informó a ambas autoridades que PPK no tenía restricción para viajar al exterior.

Arana afirmó que no brindará mayor información debido a que existe una denuncia de por medio y señaló que tampoco intenta politizar este caso. Además, el premier sostuvo que tampoco desea que se generen más conjeturas a partir de este tema.

"Di una información que fue incompleta y mal interpretada. Yo no he conversado con la señora presidenta del Poder Judicial y tampoco con la presidenta de la Corte. Desafortunadamente, no puedo dar más información sobre este hecho porque hay una denuncia", expresó.