Raúl Pérez Reyes respalda a Dina Boluarte en caso Cirugías: "Sigo creyendo en la presidenta"

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, mostró su respaldo a la presidenta Dina Boluarte en el caso Cirugías y afirmó que él cree en la versión de la mandataria. Además, sostuvo que él no se sentiría incómodo de acompañar a la jefa de Estado en un mensaje a la Nación.

Durante una entrevista para Canal N, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas cuestionó las declaraciones del médico Mario Cabani alegando que habría violado el secreto médico. Ello, pese a que el doctor estético cuenta con la autorización judicial correspondiente.

"Yo no me he sentido incómodo en lo absoluto porque la presidenta nos ha indicado que eso que indicó era cierto. (¿Usted le sigue creyendo, pese a que el propio médico y la junta de médicos dicen que fue estética?) Creo que eso se va a aclarar en el proceso de investigación", declaró para el medio local.