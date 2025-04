Dina Boluarte no asistirá al funeral del Papa: Así fue la votación del Congreso que negó viaje al Vaticano

Pese a que el país atraviesa por una profunda crisis social y de inseguridad, Dina Boluarte, presidenta del Perú, solicitó autorización al Congreso de la República para viajar a las exequias del Papa Francisco, quien perdió la vida este lunes 21 de abril.

Finalmente, el Pleno rechazó esta solicitud con un total de 45 votos en contra y 40 a favor por lo que la mandataria no será parte de este evento oficial al cual asistirán grandes líderes de todo el mundo. El resultado de esta votación ya había sido anticipado por diferentes parlamentarios quienes señalaron que no era prudente su salida del país teniendo en cuenta la coyuntura que se vive.

Luego que el Congreso rechazara el viaje de Dina Boluarte a Roma para ser parte de los funerales oficiales del Papa Francisco, se conoció al detalle cómo fue el voto de las diferentes bancadas.

Como ya es conocido, las agrupaciones políticas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Somos Perú votaron casi mayoritariamente a favor de autorizar la asistencia de la presidenta a la ceremonia fúnebre de Jorge Bergoglio.

En el caso del partido naranja, 18 congresistas votaron a favor de un total de 21 integrantes. Pese a ello, estos movimiento no lograron superar a sus contrarios por lo que la Jefa de Estado no podrá estar en Roma al lado de otras autoridades mundiales.

Así votaron los congresistas sobre el pedido de Dina Boluarte.

Como era de esperarse, el Ejecutivo se pronunció tras la decisión tomada por el Legislativo y lo hizo a través del presidente del Consejo de Ministros. Gustavo Adrianzén lamentó esta situación al asegurar que no se trataba de un viaje de placer y que un gesto político de tal magnitud siempre ayuda a las relaciones diplomáticas con el resto de naciones.

"Ella iba a rendir homenaje a una persona que tanto bien le ha hecho al Perú. A mí me parece que no deberíamos mezclar o confundir las cosas cuando se habla de inseguridad o la crisis que vivimos. Ya que podría ir a las exequias del Santo Padre y luego regresar. No es un viaje de placer, ni mucho menos. En relaciones internacionales, estos gestos son muy importantes", indicó.