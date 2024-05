Dina Boluarte: Cambio Democrático-JP presenta denuncia constitucional por presunta ausencia en el cargo

En diálogo con Exitosa, la congresista de Cambio Democrático-JP, Ruth Luque, dio a conocer que ya fue presentada formalmente la denuncia constitucional en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por ausentarse al cargo por presuntas cirugías estéticas.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, la legisladora sostuvo que si bien ha recibido información sobre la normas que fueron publicados durante el periodo que la jefa de Estado se habría ausentado al puesto, ello no demostraría que cumplió con sus deberes como mandataria.

De hecho, Ruth Luque asegura que Dina Boluarte debió seguir el proceso correspondiente para ausencia por motivos de salud y encargar la Presidencia al titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, durante dicho lapso de tiempo.

En esa misma línea, la integrante de Cambio Democrático-JP informó que, pese a su solicitud en el ejercicio de sus funciones como congresista, no ha recibido información sobre las actividades de la presidenta en el referido periodo.

No obstante, revela que sí tiene la confirmación de que no se registró ninguna licencia médica para Dina Boluarte en el tiempo que se habría ausentado por presuntas cirugías estéticas.

"Yo he solicitado que se me dé el detalle de actividades que ha realizado día por día. Nada de ese detalle se me ha entregado. Lo que se me ha confirmado es que no hubo ninguna licencia médica. A estas alturas, no se puede dudar que Dina Boluarte tomó una decisión en hacerse una intervención estética", aseveró.