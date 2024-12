Dina Boluarte no habló sobre polémicas declaraciones de Morgan Quero durante su mensaje a la Nación

Pese a que en los últimos días el ministro de Educación, Morgan Quero, ha estado en las noticias debido a unas opiniones que brindo para un medio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, no dijo absolutamente nada sobre este durante su discurso de más de 10 minutos. Habló de los casos en su contra como el caso Cofre o las imputaciones recientes sobre una presunta cirugía estética, pero evitó hablar del ministro.

Gritó, retó a la fiscal de la Nación, despreció a Alberto Otárola, negó que su operación en la nariz haya sido estética, pidió no vacarla y señaló a la prensa de crear temas para desestabilizar el estado democrático, luego de todo esto, llamó al diálogo y les dijo a todos los peruanos que los quería.

En su discurso de 13 minutos, la mandataria se mostró más efusiva que en otras ocasiones, explicando y aclarando las distintas imputaciones que se le han venido haciendo respecto a un supuesto viaje al sur de Lima, exactamente al condominio Mikonos. Sin embargo, sí aceptó haber ido a un lugar cercano, haber compartido con una familia y posteriormente pernoctado con ellos.

Asimismo, negó que la intervención médica a la que sometió a su nariz, no le impidió desarrollar sus funciones en el cargo, inclusive, detalló haber tomado la decisión de hacérsela luego de asegurarse que no tendría ningún problema para ejercer sus tareas.