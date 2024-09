Dina Boluarte hace mea culpa sobre incendios forestales: "La logística de nuestras FF. AA. y la PNP es pobre"

La presidenta Dina Boluarte volvió a pronunciarse sobre la problemática de los incendios forestales que han causado cuantiosos daños en diversas zonas del Perú. Luego de haber declarado en emergencia tres regiones que han sido las más afectadas por esta crisis forestal, la mandataria sorprendió a hacer un mea culpa sobre los trabajos para apagar las llamas.

La mandataria reconoció que la logística de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú es pobre por lo que no han logrado atender de la forma que se necesitaba este tipo de emergencia. Pese a ello, la dignataria aseguró que se hacen todos los esfuerzos por aplacar estos incendios.

"Es todo lo que tenemos y tenemos que reconocer también que la logística que tiene nuestras Fuerzas Armadas y no es culpa de nuestros generales, coroneles o comandantes, sino que no se ha ido con el tiempo incrementando o renovando la logística de nuestras Fuerzas Armadas y Policía, pero con todo lo que tenemos estamos apoyando los incendios. Quizá no nos de abasto para atender a nivel nacional porque la logística es pobre", precisó ante los medios.