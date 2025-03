Dina Boluarte lamenta asesinato de Paul Flores de Armonía 10: "A su familia, mi condolencia"

18/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

En una ceremonia desde Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Dina Boluarte, envió un sentido mensaje a la familia del cantante Paul Flores, integrante de 'Armonía 10' asesinado el pasado domingo 16 de marzo en un ataque armado.

Dina Boluarte y su mensaje tras la muerte de Paul Flores 'Russo'

La jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra, lideró este martes, la I Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025. Sin embargo, dedicó unos minutos para dirigirse a los deudos del vocalista de la histórica orquesta de cumbia Armonía 10 tras recibir disparos durante el atentado perpetrado por sicarios a bordo de una moto cuando se dirigían a su segundo show.

La mandataria expresó su sentir y extendió sus condolencias a los familiares del 'Russo', a la vez que resaltaba que no su Gobierno no parará hasta lograr capturar a los criminales que le arrebataron la vida, no solo al piurano, sino también a otros peruanos en los últimos meses.

"Profundo pesar de familias de peruanos y peruanas que han perdido la vida a causa de la delincuencia, ahora último a Paul Flores, querido cantante del grupo Armonía 10. A su familia mis condolencias y el acompañamiento en estos momentos de dolor. En memoria de ellos y ellas, nuestro Gobierno no cesará jamás en la lucha implacable contra sicarios", expresó.

Presidenta reafirma su lucha contra la criminalidad en el país

Seguidamente, la hermana de Nicanor Boluarte exhortó a las autoridades a trabajar de forma conjunta para enfrentar a las bandas criminales "que quieren arrebatarnos la paz y la tranquilidad". Asimismo, recordó que desde su gestión decretaron el estado de emergencia por 30 días en la provincia de Lima y Callao como respuesta a la ola de inseguridad, extorsión y sicariato que atraviesa el Perú.

"Estamos tras los pasos (de los criminales) y no vamos a parar hasta verlos pagar por sus crímenes . En ese marco decretamos el estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao", sentenció acompañada del presidente del Congreso Eduardo Salhuana, el premier Gustavo Adrianzén y el titular del Mininter, Juan José Santiváñez.

Dina Boluarte insiste en pena de muerte para criminales

Durante la ceremonia en Palacio, Dina Boluarte no desaprovechó la oportunidad para insistir en establecer un debate para instaurar la pena de muerte para criminales en el país, tras conocerse el deceso del cantante de Armonía 10, el 'Russo'.

"En la inauguración del colegio en Independencia mencioné que pensaba seriamente en la pena de muerte como castigo a sicarios y demás criminales (...) Hoy, me ratifico y pido a la clase política a debatir seriamente esta posibilidad. (...) Estas son son cortinas de humo, es un acto de responsabilidad histórica (...) debatamos esta propuesta, hagámosla posible", concluyó.

De esta manera, Dina Boluarte envió sus condolencias a la familia del cantante fallecido Paul Flores y ratificó que su Gobierno lucha contra la criminalidad y va tras los pasos de los delincuentes que le arrebataron la vida al vocalista de Armonía 10.