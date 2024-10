Dina Boluarte en medio de paro nacional: Perú no se detiene, nadie puede detenernos

10/10/2024 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo algunas declaraciones en medio de una ceremonia desde Palacio de Gobierno. La jefa de Estado hizo referencia a la situación crítica que atraviesa el país, misma que derivó al paro nacional de este jueves 10 de octubre.

Boluarte resalta acciones de su gobierno

Durante la ceremonia de firma del reglamento de la ley del cuerpo de guardaparques del Perú, la mandataria se refirió a la ola de criminalidad que azota el país. En esa línea, Boluarte destacó que su gobierno se mantiene firme en la lucha frontal contra la delincuencia, así como permitir el desarrollo nacional.

"Acá nos mantenemos de pie en el esfuerzo diario por forjar un Perú mejor, más justo, inclusivo, equitativo y seguro. Firmes frente al accionar de personas y bandas que apelan al terror, para quitarle el dinero y la paz a nuestras hermanas y hermanos. Es un problema heredado de años anteriores, pero lo enfrentamos con firmeza, responsabilidad y con un gran amor por la patria", mencionó.

Además, resaltó que podría ser "fácil" huir de los problemas, pero que sin embargo, ella no lo hace. "Fácil sería mirar de costado y dejar que otros lo hagan, pero no. No hay tiempo para débiles. Acá estamos, junto a nuestra PNP y el apoyo de las FFAA para derrotar a quienes han hecho del crimen su modo de vida", acotó.

Nadie puede detener el desarrollo del país

En esa línea, la presidenta destacó que el Perú se encuentra encaminado a un próspero desarrollo. "En momentos en que el Perú transita sostenidamente hacia su desarrollo, con una economía y una moneda fuerte, nada ni nadie puede detenernos ", sostuvo.

"Así como derrotamos el terror de Sendero Luminoso, derrotaremos al terror del criminal, con acciones de inteligencia y operativos. Y, por supuesto, con el apoyo de los peruanos", resaltó, advirtiendo que "no hay espacio para la mezquindad o el pesimismo".

Acto seguido, resaltó algunos logros que el estado de emergencia permitió en los últimos días. " El Perú no se detiene . Nuestro trabajo por la seguridad, tampoco. Como antes hemos vencido otras adversidades", precisó.

Sobre paro de transportistas

Casi al finalizar su pronunciamiento, se refirió al paro nacional de este jueves 10 de octubre. La jefa de Estado se dirigió a los "hermanos transportistas", pidiendo que sean todos "un solo frente", que pueda acabar de una vez por todas con la delincuencia.

"No hagamos eco de la división que en nada ayuda. Seamos un solo puño, un solo corazón, un solo amor por la Patria. ¡Viva el Perú!", sentenció.

De esta manera, la presidenta Dina Boluarte se refirió a la actual situación que afronta el país, en medio del paro nacional de transportistas y la grave crisis de inseguridad.